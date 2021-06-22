Польское правительство связывает недавние кибератаки на электронные почты и аккаунты политиков и чиновников с российскими спецслужбами.

22 июня заместитель министра, который координирует работу спецслужб Польши Станислав Зарин сообщил, что правительство располагает доказательствами связи хакеров с российскими спецслужбами.

Речь идет о группе хакеров UNC1151, сообщает Зарин и отмечает, что это установили военная разведка и Агентство внутренней безопасности Польши.

— Службы располагают информацией, которая бы подтверждала связь агрессоров с деятельностью российских спецслужб, — отметил замминистра.

Также он отметил, что эта масштабная кибератака была частью кампании, цель которой — дестабилизация ситуации в центральной Европе.

Кибератаки на Польшу

16 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Сейма с просьбой созвать внеочередное заседание из-за кибератаки на личные данные польских чиновников.

В частности хакеры взломали почту руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика и обнародовали письма в сети, часть из которых фейковых и сфабрикованными.