23 июня в акватории Черного моря, у мыса Фиолент вблизи оккупированного Росcией Крыма, произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

В Минобороны РФ заявили, что пограничный сторожевой корабль совершил предупредительный выстрел в сторону судна, а самолет Су-24М сбросил по курсу движения эсминца четыре авиационные бомбы, из-за якобы нарушения российской границы.

Однако в Министерстве обороны Великобритании опровергли обстрел и заверили, что HMS Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины, поэтому были ли эти выстрелы предупредительными и что это событие означает для Украины, разбирались Факты ICTV.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и политолог Александр Мусиенко считает, что заявление России об обстреле было очередным бряцанием оружия и демонстрацией агрессии.

— Хотели показать своей аудитории, и возможно, частично Западу, что любым проявлениям относительно аннексированного Крыма они будут препятствовать, противодействовать, и поэтому поспешили сделать такое заявление.

По мнению эксперта, британцы правильно отреагировали, и в очередной раз подчеркнули, что не признают аннексию украинского полуострова Россией.

— Они, во-первых, осуществляли проход в украинских территориальных водах, так как не признают аннексию Крыма. Во-вторых, у них был план осуществить учебный проход, и то, что Россия сбросила четыре бомбы (в пределах своих военных учений), никоим образом не повлияло на их траекторию.

Впрочем, вопросы относительно того, с какой целью эти выстрелы были осуществлены российским флотом и несли ли они реальную угрозу, остаются дискуссионными, отмечает политолог.

— У России будет своя версия, а у британцев — своя. Что понятно четко — британцы проверяли реакцию России, проводили настоящие учения, смотрели, как реагирует Россия, и она реагирует агрессивно.

Александр Мусиенко подчеркнул, что несдержанное и провокационное поведение России может быть связано с масштабными учениями НАТО в Черном море, которые пройдут уже на следующей неделе.

Политолог отмечает, что лучшей реакцией Украины и союзников будет увеличение количества военных учений на Черном море и увеличение количества заходов кораблей НАТО в эту акваторию.

Зато советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что заявление со стороны РФ было исключительно элементом информационной войны и не представляло реальной угрозы безопасности.

Эксперт тоже связывает агрессивные провокации России с американско-украинскими учениями Sea Breeze-2021, которые Россия всячески пытается сорвать.

— Произошла российская информационно-психологическая операция, обеспеченная на высшем государственном уровне Российской Федерации, цель которой — сорвать учения Sea Breeze-2021. Все, как по учебнику: они провоцируют за неделю, и в течение нее они будут пугать и сообщать, что такой инцидент может привести к третьей мировой войне, и лучшее, что можно сделать — отказаться от проведения учений, — отмечает Арестович.

По мнению Арестовича, Великобритания четко и правильно квалифицировала ситуацию, а Украина и международное сообщество должны расценивать это как агрессивное поведение РФ и информационную войну.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на этот инцидент, отметив, что данный случай еще раз доказывает необходимость качественного взаимодействия Украины с НАТО.

О том, как охарактеризовал ситуацию Кулеба, читайте в материале Фактов ICTV.