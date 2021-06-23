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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Британский эсминец преследовали военные РФ — корреспондент ВВС, который был на судне

Британский эсминец преследовали военные РФ — корреспондент ВВС, который был на судне

На Британском эсминце HMS Defender, против которого, как утверждает РФ, были осуществлены предупредительные выстрелы российского флота, находился журналист BBC.

Он рассказал, что эсминец подвергся преследованиям от российских военных и отметил, что за судном следили более 20 самолетов и два катера береговой охраны.

Также корреспондент заявил, что экипаж HMS Defender готовился к возможным столкновениям.

По словам журналиста, в один момент российское судно подошло к эсминцу на расстояние около 100 м., а по радиосвязи поступали сообщения с требованием изменить курс и угрозами.

— Два российских корабля береговой охраны, которые преследовали военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс, — говорит журналист.

Инцидент с британским эсминцем

23 июня в акватории Черного моря у мыса Фиолент произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

Минобороны РФ заявили, что их корабли открывали огонь по эсминцу Королевского флота из-за того, что он якобы нарушил государственную границу.

Однако Министерство обороны Великобритании полностью отрицает эту информацию.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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