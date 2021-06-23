На Британском эсминце HMS Defender, против которого, как утверждает РФ, были осуществлены предупредительные выстрелы российского флота, находился журналист BBC.

Он рассказал, что эсминец подвергся преследованиям от российских военных и отметил, что за судном следили более 20 самолетов и два катера береговой охраны.

Также корреспондент заявил, что экипаж HMS Defender готовился к возможным столкновениям.

По словам журналиста, в один момент российское судно подошло к эсминцу на расстояние около 100 м., а по радиосвязи поступали сообщения с требованием изменить курс и угрозами.

— Два российских корабля береговой охраны, которые преследовали военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс, — говорит журналист.

Инцидент с британским эсминцем

23 июня в акватории Черного моря у мыса Фиолент произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

Минобороны РФ заявили, что их корабли открывали огонь по эсминцу Королевского флота из-за того, что он якобы нарушил государственную границу.

Однако Министерство обороны Великобритании полностью отрицает эту информацию.