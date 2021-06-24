В Крыму задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Симферополя, который якобы собирал информацию для спецслужб Украины.

В частности, мужчину обвиняют в том, что он в течение длительного времени, используя специальное антенные и приемные устройства, получал информацию о полетах российской военной авиации.

В ФСБ уверены, что полученные данные планировали использовать против безопасности Российской Федерации. Поэтому против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ уже не впервые задерживает людей, которых обвиняют в якобы сотрудничестве со спецслужбами Украины. Так, в августе прошлого года в российском Барнауле задержали военнослужащего по подозрению в сотрудничестве с Минобороны Украины.