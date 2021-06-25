Другого способа устранения конфликтов нет: решение ЕС по поводу Путина расстроило Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет об отказе лидеров стран Евросоюза пригласить на саммит президента России Владимира Путина.
Она считает недостаточными переговоры главы Белого дома Джо Байдена с российским лидером, утверждая, что ЕС должен тоже стремиться к прямым контактам с ним.
— Европейский союз должен создать форматы переговоров. Другого способа разрешения конфликтов нет, — подчеркнула канцлер ФРГ.
Она думает, что переговоры Байдена с Путиным стали наградой для президента России.
Также Меркель заявила, что страны ЕС должны определить повестку дня стратегических переговоров с Россией по таким вопросам, как климат и урегулирование конфликтов в Сирии или Ливии. Она также призвала дать подобающий ответ на такую деятельность Кремля, как кибервойна.
Лидеры ЕС против предложения Меркель
Ранее лидеры стран-членов Евросоюза раскритиковали предложение Меркель пригласить Путина на саммит, но европейские дипломаты не отказались изучить форматы и условия диалога с РФ на высшем уровне.
Среди тех, кто выступил против встречи с главой Кремля, оказался представитель Нидерландов Марк Рютте.
Также предложение было подвержено критике со стороны представителя Эстонии Каи Калласс, которая была удивлена тем фактом, что этот вопрос вообще стоит на повестке дня.
Источник: Politico