Власти России рекомендуют своим гражданам воздерживаться от поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче, из-за “высокой опасности”. В частности, отмечают “охоту” на русских, к которым у власти Америки есть претензии.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечают, что в последнее время на фоне обострения двусторонних отношений, виновником чего являются США, преследование русских приобрело “характер настоящей охоты”.

По данным МИД России, американские спецслужбы и правоохранители якобы нечестным методом следят за россиянами, уехавшими за границу.

Также, как уверяют в ведомстве РФ, американские власти используют так называемые несправедливые методы для ареста или даже открытого захвата их граждан.

Таким образом россиян предостерегают быть осмотрительными за границей. Ведь, независимо от их взглядов, США руководствуются “ксенофобским принципом: из России — значит виноват”.

В частности, в российском МИДе советуют не ездить в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения об экстрадиции, из-за “непредсказуемого поведения правоохранителей Америки” и “визовой дискриминации русских”.

В общем власти РФ рекомендуют воздержаться от путешествий в 111 стран.

Источник: МИД РФ