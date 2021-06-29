США порекомендовали своим гражданам не ездить в РФ из-за терроризма

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки порекомендовал гражданам США не путешествовать в Российскую Федерацию.

Такую рекомендацию объяснили терроризмом в стране, преследованиям со стороны сотрудников службы безопасности РФ, ограниченных возможностей посольства относительно оказания помощи гражданам США в России.

В частности, рекомендуют не ездить в Северный Кавказ из-за похищения людей и риска гражданских беспорядков.

Отмечается, что американские граждане, среди которых действующие представители правительства США и военнослужащие, подвергались в Российской Федерации произвольным допросам и угрозам.

По мнению Госдепа, граждане США в РФ могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

Также американских жителей призывают не ездить в Крым из-за оккупации Россией украинских территорий.

Кроме того, Госдеп США рекомендует пересмотреть решение о своей поездке в РФ из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на въезд.

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Источник: Бюро консульских услуг Госдепартамента США