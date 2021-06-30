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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Науседа назвал условия для восстановления полноценного диалога ЕС и России

гітанас науседа

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что для возобновления диалога с Европейским союзом РФ должна выполнить ряд условий, среди которых деоккупация Крыма и прекращения войны на Донбассе.

Также условиями для возобновления диалога является вывод российских военных из Южной Осетии и Абхазии, освобождение из тюрем политзаключенных и разрешение работы в стране независимых СМИ.

— Чтобы возобновить диалог, Россия должна сначала выполнить определенные условия. Вернуть Крым Украине, прекратить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, освободить политических заключенных. и разрешить работу независимых СМИ, — подчеркнул Науседа изданию Die Zeit.

Глава Литвы также отметил, что Российская Федерация уважает исключительно сильных партнеров, и если Евросоюз захочет возобновить сотрудничество любой ценой и не выдвинет предыдущих требований, то условия будет диктовать Россия.

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Фото: Depositphotos

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