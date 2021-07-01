Президент РФ Владимир Путин на форуме регионов России и Беларуси заявил, что пообещал самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко продолжить оказание помощи в связи с введением санкций ЕС.

Путин также назвал введение санкций против Беларуси раскачкой ситуации извне, а белорусов и россиян наследниками поколения победителей, вспомнив о Второй мировой войне.

— Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом, — сказал глава Кремля в четверг, 1 июля.

Кроме Путина, в форуме принял участие и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Санкции против Беларуси

24 июня 2021 Совет Европейского союза одобрил новый пакет секторальных санкций против Беларуси, за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича с его девушкой Софией Сапегой.

Санкции предусматривают введение ограничений в шести различных областях.

О том, какой пакет санкций против Беларуси ввел ЕС, читайте в нашем материале.