Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках

Главное разведывательное управление РФ совершало кибератаки на государственные структуры и частные учреждения по всему миру.

Об этом идет речь в совместном докладе сотрудников американских и британских спецслужб.

Активизация кибердеятельности россиян началась в середине 2019 года и продолжается по сей день.

В частности, хакеры, деятельность которых связывают с ГРУ, совершили более 100 нападений в период с 2019 по 2020 год.

Их целями в основном становились государственные и военные учреждения, политики и их советники, высшие учебные заведения, а также энергетические компании.

Атаки имеют глобальный характер, однако большая часть их сосредоточена на США и Европе.

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Кроме того, в докладе содержится подробное описание методов воздействия киберпреступников и способов им противодействовать.