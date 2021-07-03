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Факты / Мир / Росія
Максим Зайченко |

Путин разрешил российским силовикам блокировать Керченский пролив

Путин разрешил российским силовикам блокировать Керченский пролив

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив. Это осложнит проход украинских суден.

Как указывается на портале правовой информации РФ, Росгвардии разрешается “блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения”.

В пояснительной записке к документу говорится, что под охраной Росгвардии находится Керченский пролив и незаконно построенный над ней так называемый Крымский мост.

Теперь российским силовикам позволили оцеплять акваторию при попытке “незаконного пересечения и проникновения”.

Напомним, в апреле Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений. В Министерстве иностранных дел выразили протест в связи с этим.

Источник: портал правовой информации РФ

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