Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии блокировать Керченский пролив. Это осложнит проход украинских суден.

Как указывается на портале правовой информации РФ, Росгвардии разрешается “блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения”.

В пояснительной записке к документу говорится, что под охраной Росгвардии находится Керченский пролив и незаконно построенный над ней так называемый Крымский мост.

Теперь российским силовикам позволили оцеплять акваторию при попытке “незаконного пересечения и проникновения”.

Напомним, в апреле Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений. В Министерстве иностранных дел выразили протест в связи с этим.

Источник: портал правовой информации РФ