Россия запретила въезд в страну мэру столицы Латвии Риги Мартиньшу Стакису из-за того, что он снял российский флаг во время Чемпионата мира по хоккею в мае.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Стакис в мае снял российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре Риги, и заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР).

Позже в МИД РФ назвали поступок Стакиса неуважением к государственной символике России.

Представитель российского министерства Захарова, комментируя запрет на въезд мэру Риги, заявила, что ему “следовало бы заниматься не политическим хулиганством”, а “подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами”.

Кроме того, в один день с заменой российского флага в Риге подняли бело-красно-белый флаг вместо официального красно-зеленого флага Беларуси.

Источник: Настоящее Время