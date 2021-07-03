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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Россия провела учения авиации над Черным морем: учились топить корабли

Авіація РФ

Российская Федерация провела учения авиации и ПВО над акваторией Черного моря.

В маневрах принимали участия соединения Южного военного округа и Черноморского флота.

В частности, были задействованы истребители Су-30СМ и Су-27, бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также самолет-амфибия Бе-12, который используется для разведки.

Самолеты отрабатывали ракетно-бомбовые удары по кораблям условного противника, роль которых играли большие десантные корабли Саратов и Орск.

Кроме того, летчики россиян тренировались заходить на боевой курс парами и поодиночке и преодолевать средства ПВО кораблей противника.

В учениях принимали участия более 10 боевых самолетов из состава Морской авиации ЧФ РФ и авиации ЮВО.

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Имитация атаки нидерландского корабля Evertsen самолетами РФ

На прошлой неделе российские истребители несколько часов имитировали атаки на фрегат ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море.

Самолеты, вооруженные противокорабельными ракетами, совершали полеты над судном на опасно низкой высоте.

Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Шутен потребовал от России объяснить свое агрессивное поведение.

Источник: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

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