Сильные ливни в Сочи (Россия), которые не прекращаются с 4 июля, привели к критическому поднятию уровней воды в местных реках Хорота и Мацеста. Местных жителей готовят к возможной эвакуации и просят собрать необходимые вещи.

Люди сняли потоп в Сочи на видео. На кадрах – вода поднялась выше подоконников на первых этажах домов, а по улицам плывут люди, автомобили несет потоком к морю.

Слышно также, как работают голосовые сирены, оповещающие о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

По данным российских СМИ, в результате последствий стихии в Сочи один человек погиб и двое пострадали – на них упало дерево.

Сотрудники МЧС по Краснодарскому краю РФ проводят работы по откачке воды.

Продолжает действовать штормовое предупреждение — сильные ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, опасность формирования смерчей.

Источник: sochi online

Фото: sochi online