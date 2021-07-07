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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Россия готова быстро перейти от провокаций к активным действиям — министр обороны ФРГ

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что сейчас РФ испытывает страны Запада и готова быстро перейти от “маневров” к активным действиям.

— Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценарию, — отметила политик.

Крамп-Карренбауэр назвала военные учения России не нормальными учениями армии, а постоянными военными провокациями, в частности в небе над Балтикой, в Северном и Черном морях.

По мнению министра, Россия испытывает, какие границы она может перейти и будет на ее действия какое-то противодействие.

В этом контексте глава Бундесвера вспомнила об оккупации Россией украинского Крыма и Донбасса.

Похожая ситуация, по словам деятеля, образовалась сейчас вокруг вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Для того чтобы прекратить это, нужно четко определить позицию в отношении Российской Федерации и дать понять, что есть рамки и границы, за которые нельзя выходить, объяснила Крамп-Карренбауэр

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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