Официальный сайт Военно-морских сил Украины подвергся хакерской атаке со стороны России, сообщило Министерство обороны.

В ведомстве заявили, что РФ целенаправленно проводит подобные информационные операции против Украины, к ним привлекают государственные структуры.

— К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля, — доложили в Минобороны.

Кибератака состоялась 9 июля, в результате действий хакеров были опубликованы некоторые документы и ложные сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021.

В Минобороны уверяют, что ни один из опубликованных документов не был получен преступниками в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.

— Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания, — отметили в Минобороны.

Хакеры атаковали не только сайт ВМС, но и осуществили неудачную попытку DDoS-атак на веб-портал Министерства обороны.

По мнению Минобороны, Россия прибегает к таким действиям потому, что любое международное сотрудничество в оборонной сфере и помощь Украине вызывают неадекватную реакцию в военно-политического руководства РФ.

Работу сайта ВМС вскоре восстановят, угрозу атаки уже устранили.