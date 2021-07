ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Европейский Союз одобрил пролонгацию экономических санкций против России еще на полгода, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

the 6 months roll-over of the EU’s economic sanctions against #Russia now approved. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 12, 2021