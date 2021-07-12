ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Европейский Союз одобрил пролонгацию экономических санкций против России еще на полгода, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

the 6 months roll-over of the EU’s economic sanctions against #Russia now approved. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 12, 2021

К своей публикации Йозвяк добавил #Ukraine #Crimea, то есть #Украина и #Крым.

На сайте Евросовета отмечается, что решение о продлении санкций приняли из-за дестабилизации ситуации в Украине.

Санкции будут действовать до 31 января 2022 и распространяются на некоторые российские банки и крупные компании.

Они предусматривают ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают различные формы финансовой помощи и брокерской деятельности банкам РФ, а также прямой и косвенный импорт и экспорт всех товаров оборонного назначения.

Кроме этого санкции запрещают товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в РФ.

— Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти, — говорится в сообщении.

Санкции ЕС против России

Ограничительные меры против России Евросоюз ввел еще в марте 2014 года в ответ на оккупацию Крымского полуострова и дестабилизацию ситуации в Украине.

Экономические санкции вводятся в июле того же года, а в марте 2015 года Евросовет связал их продолжительность с полным выполнением Россией Минских договоренностей.