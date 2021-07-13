В Иркутске из-за измены жены мужчина хотел выбросить с балкона ее 3-летнего сына

В российском городе Иркутск мужчина вылез на парапет балкона и угрожал выбросить трехлетнего мальчика, которого держал на руках.

Первыми ужасную картину заметили случайные прохожие, которые вызвали на помощь полицию, скорую и спасателей.

Мужчина кричал с балкона, что требует встречи с женой. По предварительной информации, он узнал, что она ему изменила.

Чем все закончилось

Когда на вызов приехали правоохранители, начался сильный дождь с ветром: с высоты 14-го этажа было видно, что ребенок был полностью раздет.

По состоянию на 14.00 мужчина все же вернул ребенка на балкон, после чего залез через окно обратно в квартиру. После этого его задержала полиция.

Выяснилось, что мужчина приехал в Иркутск из Средней Азии, на момент инцидента он находился в неадекватном состоянии, а трехлетний мальчик не является его родным сыном.

В отношении задержанного, который угрожал выбросить ребенка из окна, открыли уголовное производство по статье Покушение на убийство малолетнего.

Ребенка уже увезли на медобследование, в ближайшее время станет известно, в каком он состоянии.

В то же время на теле женщины, которая проживала вместе с подозреваемым, обнаружили свежие следы побоев: накануне она обращалась в полицию.