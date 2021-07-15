Двух российских пловцов временно отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио. В крови спортсменов Александра Кудашова и Вероники Андрусенко был обнаружен допинг.

25-летний Кудашов был заявлен на 200-метровой дистанции баттерфляем. 30-летняя Вероника Андрусенко должна была участвовать в соревнованиях на четыре по 200 м вольным стилем.

Нарушения были подтверждены доказательствами, которые предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по экспертизе антидопинговой лаборатории в Москве.

На событие отреагировал Хусайн аль-Мусалла — президент Международной федерации плавания (FINA). Он поблагодарил агентство за обеспечение прозрачной конкуренции на Олимпиаде.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство ввело ограничения против России. Поэтому спортсмены примут участие в соревнованиях без национального флага — его заменят на флаг Олимпийского комитета РФ.

Также в случае победы вместо гимна России будет звучать фрагмент с концерта Петра Чайковского.

Олимпийские игры в Токио (Япония) стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Накануне начала соревнований Олимпийский комитет РФ раздал спортсменам методички, как правильно общаться с журналистами и отвечать на вопросы про Крым и Донбасс.

ОКР советует россиянам говорить — “без комментариев”.

Источник: FINA