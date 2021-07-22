10 претензий: Россия подала в Европейский суд жалобу против Украины

Россия впервые подала жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины. РФ обратилась в ЕСПЧ с 10 жалобами против Украины, в частности, по поводу аварии самолета малазийских авиалиний рейса МН-17 над Донбассом и гибели людей во время событий 2014 года.

Какие еще претензии РФ высказала Украине:

Гибель мирного населения во время событий 2014 года на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения антитеррористической операции (АТО). Ограничения свободы слова, преследования журналистов, запрет деятельности СМИ. Вытеснение русского языка. Обстрел ВСУ сопредельных территорий РФ. Лишение жителей Донбасса права участия в выборах центральных органов власти. Авария самолета малазийских авиалиний рейса МН-17, произошедшая на востоке Украины в 2014 году. Отказ сотрудничать с российским следствием по расследованию преступлений. Блокировка Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой Крым. Нападения на дипломатические представительства РФ на территории Украины. Дискриминация российских компаний.

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что жалоба в ЕСПЧ призвана привлечь внимание мирового сообщества к “нарушениям прав человека в Украине”.

Некоторые претензии связаны с якобы жестоким обращением с гражданами России на территории Украины, а также с угрозами для российского населения в связи ведением боевых действий украинскими военными вблизи границы РФ.

Российско-украинский конфликт

12 апреля 2014 года на территорию Украины вторглись российские подразделения и начали операцию по захвату административных зданий в Донецкой области — в городах Славянск и Краматорск.

На следующий день украинские власти объявили о начале антитеррористической операции (АТО). В мае сепаратисты заявили о создании “ДНР” и “ЛНР” на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2018 году АТО заменили на Операцию объединенных сил (ООС). Командование операцией взял на себя Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Международное сообщество осудило действия Российской Федерации, ввело против страны ряд санкций и исключило ее из состава Большой семерки.

РФ всячески помогала и финансировала так называемые ДНР и ЛНР. Согласно официальной статистике, с апреля 2014 года по декабрь 2020 года на востоке Украины погибли более 13 тыс. человек.

Сейчас на Донбассе введен режим прекращения огня, однако боевики систематически прибегают к обстрелам украинских позиций, в результате которых получают ранения и погибают военнослужащие.

Источник: Генеральная прокуратура РФ