10 претензий: Россия подала в Европейский суд жалобу против Украины

Россия впервые подала жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины. РФ обратилась в ЕСПЧ с 10 жалобами против Украины, в частности, по поводу аварии самолета малазийских авиалиний рейса МН-17 над Донбассом и гибели людей во время событий 2014 года.
Какие еще претензии РФ высказала Украине:
- Гибель мирного населения во время событий 2014 года на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения антитеррористической операции (АТО).
- Ограничения свободы слова, преследования журналистов, запрет деятельности СМИ.
- Вытеснение русского языка.
- Обстрел ВСУ сопредельных территорий РФ.
- Лишение жителей Донбасса права участия в выборах центральных органов власти.
- Авария самолета малазийских авиалиний рейса МН-17, произошедшая на востоке Украины в 2014 году.
- Отказ сотрудничать с российским следствием по расследованию преступлений.
- Блокировка Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой Крым.
- Нападения на дипломатические представительства РФ на территории Украины.
- Дискриминация российских компаний.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что жалоба в ЕСПЧ призвана привлечь внимание мирового сообщества к “нарушениям прав человека в Украине”.
Некоторые претензии связаны с якобы жестоким обращением с гражданами России на территории Украины, а также с угрозами для российского населения в связи ведением боевых действий украинскими военными вблизи границы РФ.
Российско-украинский конфликт
12 апреля 2014 года на территорию Украины вторглись российские подразделения и начали операцию по захвату административных зданий в Донецкой области — в городах Славянск и Краматорск.
На следующий день украинские власти объявили о начале антитеррористической операции (АТО). В мае сепаратисты заявили о создании “ДНР” и “ЛНР” на территории Донецкой и Луганской областей.
В 2018 году АТО заменили на Операцию объединенных сил (ООС). Командование операцией взял на себя Объединенный оперативный штаб ВСУ.
Международное сообщество осудило действия Российской Федерации, ввело против страны ряд санкций и исключило ее из состава Большой семерки.
РФ всячески помогала и финансировала так называемые ДНР и ЛНР. Согласно официальной статистике, с апреля 2014 года по декабрь 2020 года на востоке Украины погибли более 13 тыс. человек.
Сейчас на Донбассе введен режим прекращения огня, однако боевики систематически прибегают к обстрелам украинских позиций, в результате которых получают ранения и погибают военнослужащие.
Источник: Генеральная прокуратура РФ