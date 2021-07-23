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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Горит полмиллиона гектаров: дым от пожаров в Якутии добрался Аляски — CNN

Горит полмиллиона гектаров: дым от пожаров в Якутии добрался Аляски — CNN

Дым от масштабных лесных пожаров в Якутии уже достиг территории американского штата Аляска.

Американская телекомпания CNN сообщает, что к такому выводу эксперты пришли опираясь на снимки со спутников Всемирной метеорологической организации.

Усугубляет ситуацию и сильный ветер, который раздувает дым на еще более обширную территорию.

— Пожары настолько велики, а ветер настолько сильный, что дым от них достигает даже Аляски, — сообщает CNN.

Председатель Якутии Айсен Николаев сообщил, что по состоянию на 22 июля горит полмиллиона гектаров, а пожарные борются с 66 эпицентрами огня.

Сейчас, по данным МЧС, 17 пожаров уже локализовано, но в 12 районах ситуация остается очень сложной.

Только за одни сутки для локализации пожаров было задействовано 2214 спасателей и пожарных.

Лесные пожары в Якутии продолжаются уже больше месяца и уничтожили более 1,5 млн га лесов. Горят даже некоторые заповедники и природоохранные зоны, а организация Гринпис считает, что ситуация не сильно улучшится до середины августа.

Из-за опасности в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, жителей некоторых сел эвакуируют, а с 1 июля посещение якутских лесов — под запретом.

Аналогичная ситуация и в российской Карелии, там режим ЧС ввели в течение этой недели.

Фото: МЧС России

Источник: CNN

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