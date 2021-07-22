Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал соглашение США и Германии относительно российского газопровода Северный поток-2 ошибкой, которая дорого обойдется.

Ландсбергис считает, что условием для введения газопровода в эксплуатацию мог бы быть вывод войск РФ с украинской территории или четкая перспектива вступления Украины в НАТО.

— Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины, — подчеркнул латвийский министр.

По словам Ландсбергиса, Северный поток-2 является огромной победой для Путина и он должен заплатить за нее действительно высокую цену.

Глава МИД подчеркнул, что если не использовать этот рычаг влияния в свою пользу, Северный поток станет поражением и в первую очередь для тех стран, которые о нем договаривались.

Соглашение США и Германии о Северном потоке-2

21 июля на сайте немецкого МИД обнародовали текст соглашения, которого достигли ФРГ и США относительно Северного потока-2.

Несмотря на то, что соглашение учитывает некоторые пожелания украинской стороны, она не останавливает строительство и ввод в эксплуатацию газопровода, который может нести опасность для всей Европы.

Подробнее про главные тезисы соглашения США и Германии, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Delfi

Фото: МИД Литви