Остановить Северный поток-2 было невозможно — Байден

Остановить строительство российского газопровода Северный поток-2 было невозможно. Этот проект уже готов на 99%.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Северный поток на 99% готов. Идея о том, что что-либо будет сказано или сделано, остановит это, была невозможной, — сказал он в интервью.

По его словам, у него были плодотворные дискуссии с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы РФ не использовала этот проект как оружие.

— У меня были, как вы знаете, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает с немецким правительством над обязательством, которое предполагает, что если Россия приложит усилия, чтобы преднамеренно причинить боль Украине или другим странам, они отреагируют, — заявил Байден.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по Северному потоку-2. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Он также очередной раз подчеркнул, что Северный поток-2 угрожает безопасности Украины.