Министерство иностранных дел Украины осудило решение Центральной избирательной комиссии России о привлечении жителей временного оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к парламентским выборам.

Выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ запланированы на сентябрь 2021 года. ЦИК России намерен привлечь жителей ОРДЛО в электронное голосование.

МИД Украины отметило, что действия России вместе с незаконной организацией выборов в Госдуму на территории Крыма и Севастополя — грубое нарушение норм и принципов международного права, а также действующего украинского законодательства и Конституции.

По мнению МИД, привлечение местного населения жителей ТОТ, которому принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

Украина всеми силами пытается стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, однако Россия пренебрегает усилиями, которые прилагает наше государство в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Украина требует от России отменить это решение, прекратив интегрировать население ОРДЛО в политическое пространство РФ.

Также Украина призвала международное сообщество осудить шаги РФ, не признавать результаты выборов на временно оккупированной территории нашего государства и усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения противоправных действий против территориальной целостности Украины.