Газпром в очередной раз отказался бронировать транзит через Украину

Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август. Так продолжается несколько месяцев, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.

В связи с этим запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных уровнях.

Оператор ГТС Украины 27 июля выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Согласно контракту, у Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей ГТС Украины в объеме 40 млрд кубометров, то есть 109 млн кубометров в сутки.

На аукционе 19 июля российская компания дополнительно забронировала прокачку 124 млн кубометров в сутки и сейчас полностью выбирает этот объем.

В таких случаях могут быть организованы торги на прерываемые мощности, но Газпром игнорирует их с мая, несмотря на плановые ремонты своих главных экспортных газопроводов. Выпадающий транзит он компенсирует отбором газа из европейских хранилищ. Это очень похоже на шантаж с целью запуска Северного потока-2.