Суд в центральной части России 2 августа признал украинца виновным в якобы попытке незаконной перевозке частей российского ракетного комплекса в Украину. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что мужчина якобы имеет связь со Службой безопасности Украины.

В приговоре Йошкар-Олинского городского суда в Республике Марий Эл не раскрывается личность мужчины.

По сообщению спецслужбы РФ, мужчину якобы задержали с поличным, он пытался контрабандой отправить головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украине.

Приговор в Крыму

Ранее в оккупированном Крыму незаконно осудили украинца Ивана Яцкина. Так называемый Верховный суд Крыма объявил ему приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные РФ.

Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.