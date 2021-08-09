Россия начинает неделю масштабных батальонных тактических военных учений в южной части страны, а также во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. В учениях примут участие специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ), а также Каспийской флотилии (КФЛ).

Учения пройдут с 9 августа по 15 сентября на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

В рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск РФ.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.

Кроме того, для учений ежедневно планируют выделять более 80 самолетов и вертолетов.

Учения пройдут на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника.