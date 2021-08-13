В российском Воронеже на остановке взорвался автобус, есть погибшие

В российском городе Воронеж взорвался пассажирский автобус с людьми.

Инцидент произошел вечером 12 августа на одной из автобусных остановок города. Видео взрыва автобуса в Воронеже зафиксировал видеорегистратор автомобиля, стоявшего позади.

На кадрах заметно, что одна из женщин, планировавшая сесть на автобус, в последний момент передумала и отошла подождать следующий маршрут.

Именно в этот момент автобус взорвался, и через несколько секунд после этого из салона начали выбегать испуганные пассажиры.

Согласно последним данным, в результате взрыва в Воронеже погибли два человека (ранее сообщалось об одной жертве), еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

Взорваться, по предварительной информации, могло газовое оборудование автобуса. Эксперты не нашли никаких следов взрывчатки в салоне.

Также известно, что уголовную статью возбуждено по факту оказания услуг гражданам, нарушающим требования безопасности.

Родные погибших при взрыве в автобусе в Воронеже получат по 1 млн рублей, тяжелораненые — по 500 тысяч.