В российском Воронеже на остановке взорвался автобус, есть погибшие

В российском городе Воронеж взорвался пассажирский автобус с людьми.
Инцидент произошел вечером 12 августа на одной из автобусных остановок города. Видео взрыва автобуса в Воронеже зафиксировал видеорегистратор автомобиля, стоявшего позади.
На кадрах заметно, что одна из женщин, планировавшая сесть на автобус, в последний момент передумала и отошла подождать следующий маршрут.
Именно в этот момент автобус взорвался, и через несколько секунд после этого из салона начали выбегать испуганные пассажиры.
Согласно последним данным, в результате взрыва в Воронеже погибли два человека (ранее сообщалось об одной жертве), еще 17 получили травмы различной степени тяжести.
Взорваться, по предварительной информации, могло газовое оборудование автобуса. Эксперты не нашли никаких следов взрывчатки в салоне.
Также известно, что уголовную статью возбуждено по факту оказания услуг гражданам, нарушающим требования безопасности.
Родные погибших при взрыве в автобусе в Воронеже получат по 1 млн рублей, тяжелораненые — по 500 тысяч.