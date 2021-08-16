Лесные пожары в России распространились на 1,5 млн га, к тушению привлекают военных

В российской Сибири продолжаются лесные пожары. Общая территория распространения огня достигает 1,5 млн га.

В лесах Якутии горит 1 425 590 га. Кроме этого, зафиксировано два пожара в природном парке Ленские столбы на площади 22 960 га.

Горят отдельные участки лесов Иркутской и Костромской области, Чукотки и Башкирии. Кроме спасателей, к тушению пожаров в России привлекают военных.

Пожароопасный сезон был открыт по всей территории РФ: режим ЧС действует в восьми регионах.

Больше всего от лесных пожаров страдает Якутия — крупнейшая по площади республика в составе РФ. Также она считается одним из самых пожароопасных регионов страны.

Кроме введения межрегионального режима ЧС, с 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса.