В Подмосковье разбился образец новейшего российского самолета Ил-112В во время испытаний, при заходе на посадку.

Момент крушения очевидцы зафиксировали на видео.

На борту было три человека. Их судьба пока неизвестна, но по предварительной информации местных СМИ, весь экипаж погиб.

Военно-транспортный самолет Ил-112В был полностью спроектирован в России после развала СССР и именно он должен был участвовать в форуме Армия-2021.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что авария произошла во время тренировочного полета. Известно также, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Кубинка.

На видео, которое обнародовали СМИ и очевидцы аварии видно, как у Ил-112В перед падением горит двигатель. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы 1,5 км.

Данный образец Ил-112В прибыл в Подмосковье с завода в Воронеже для участия в форуме еще 13 августа.

Фото: Ильюшин