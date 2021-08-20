Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых подозревают в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В санкционный список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.

Ранее исследователи различных СМИ и организаций, в том числе The Insider, Bellingcat и Der Spiegel заявили, что Макшаков, Александров, Осипов и Паняев причастны к отравлению политика.

В сообщении отмечается, что доказательствами выступают телефонные звонки и письма, которые доказывают причастность данных представителей ФСБ к отравлению Навального.

Отравление Навального

В августе прошлого года российского оппозиционера Алексея Навального отравили во время перелета из Томска в Москву и он впал в кому.

В Омской больнице, в которую госпитализировали Навального с самолета, заявили, что не обнаружили яд в его организме, однако лаборатория Шарите в Германии нашла в анализах следы “Новичка”.

Подробнее о преследовании Алексея Навального в России — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: правительство Великобритании