Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых подозревают в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
В санкционный список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.
Ранее исследователи различных СМИ и организаций, в том числе The Insider, Bellingcat и Der Spiegel заявили, что Макшаков, Александров, Осипов и Паняев причастны к отравлению политика.
В сообщении отмечается, что доказательствами выступают телефонные звонки и письма, которые доказывают причастность данных представителей ФСБ к отравлению Навального.
Отравление Навального
В августе прошлого года российского оппозиционера Алексея Навального отравили во время перелета из Томска в Москву и он впал в кому.
В Омской больнице, в которую госпитализировали Навального с самолета, заявили, что не обнаружили яд в его организме, однако лаборатория Шарите в Германии нашла в анализах следы “Новичка”.
Подробнее о преследовании Алексея Навального в России — читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: правительство Великобритании