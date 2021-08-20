Меркель прилетела в Москву для встречи с Путиным

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель прилетела в Москву где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Рейс Меркель прибыл в аэропорт Внуково около 13 часов 20 августа. Сегодняшняя встреча Меркель с Путиным станет первой за три года.

Вскоре Меркель сложит полномочия канцлера. 26 сентября состоятся парламентские выборы на которые Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

О визите Меркель в Москву сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и отметил, что программа визита Меркель в РФ очень насыщенная и сконцентрирована на общении с президентом.

Уже 22 августа канцлер посетит Киев где встретится с Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По мнению Зеленского, в том, что Меркель сначала полетит в Москву нет ничего страшного и он надеется, что канцлер договорится с Путиным об определенных гарантиях безопасности для Украины.

По словам украинского президента, он не ожидает от Ангелы Меркель “подарков”, но надеется на достижение определенной договоренности.

Подробнее об ожиданиях Зеленского от встречи с Меркель 22 августа, читайте в материале Фактов ICTV.