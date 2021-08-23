Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Перед окнами Кремля: в Москве запустили в небо национальный флаг Украины

Флаг Украины в Ялте

Ко Дню национального флага Украины в Москве запустили сине-желтое знамя.

Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Украинский флаг подняли в воздух с помощью четырех больших воздушных шаров красного цвета.

Проукраинская акция прошла неподалеку от Кремля и храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади.

Кто конкретно запустил национальный флаг Украины в Москве – неизвестно.

День национального флага Украины

В понедельник, 23 августа, в Украине отмечается День национального флага, по случаю которого во многих городах страны прошли масштабные флешмобы.

В частности, в Киеве активисты выставили перед посольством Российской Федерации 150 сине-желтых знамен, каждое из которых символизировало 100 погибших военнослужащих ВСУ.

Кроме того, флешмобы прошли в Днепре, Одессе, а также в других городах Украины.

Читайте
Один из самых высоких флагштоков Украины открылся в Кривом Роге

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка