Удар по Навальному: РФ запретила Google и Yandex запрос Умное голосование

Google и Yandex больше не смогут выдавать в поиске на территории России слова Умное голосование.

Соответствующий запрет 3 сентября выдал Арбитражный суд Москвы в ответ на иск компании Вулинтертрейд из Ставрополья, занимающейся сбытом овечьей шерсти.

Роспатент выдал фирме в 2021 году одобрение на применение товарного знака Умное голосование. Идентичное название получил проект российского оппозиционера Алексея Навального, который был запущен еще в 2018 году.

Спустя год ставропольская компания потребовала от суда выдать запрет поисковикам на использование указанного словосочетания в выдаче в качестве одного из ключевых слов.

По словам соратника Навального Ивана Жданова, решение Арбитражного суда является незаконным. Он отметил, что российские власти решили обмануть Google, сделав вид, будто такие меры связаны не с политикой, а с хозяйственным спором.

— Решение Арбитражного суда является незаконным. Умное голосование не является предметом коммерческого оборота и используется нами уже несколько лет. Суд проходит даже без нашего участия, – сказал Жданов.

По его словам, сторонники Навального рассчитывают на то, что Google не будет исполнять решение суда. Он также отметил, что Yandex в любом случае будет выполнять предписание.

Источник: пресс-служба Арбитражного суда Москвы