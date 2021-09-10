У украинской границы начались масштабные российско-белорусские учения Запад-2021.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации 9 сентября.
Кроме белорусских и российских военнослужащих в учениях примут участие военные из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и даже Монголии.
— Размах, состав государств-участников, количество личного состава и техники свидетельствуют о росте значения общей подготовки наших вооруженных сил, — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Запад-2021 будут проводить на 10 российских и пяти белорусских полигонах, в частности в Балтийском море и в аннексированном Крыму.
Украина, Польша и Литва заявили о повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями, поскольку они происходят очень близко к границам.
В российском ведомстве уверяют, что Запад-2021 несет исключительно оборонительный характер.
С российской стороны в учениях примут участие более 200 тыс. военных, 15 кораблей, 760 единиц техники и около 80 военных самолетов.
С белорусской стороны только 1 тыс. военных и более 30 единиц военной техники.
Активная фаза военных учений продлится до 16 сентября, а к местам постоянной дислокации войска вернутся только в октябре.
Источник: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ