У украинской границы начались масштабные российско-белорусские учения Запад-2021.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации 9 сентября.

Кроме белорусских и российских военнослужащих в учениях примут участие военные из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и даже Монголии.

— Размах, состав государств-участников, количество личного состава и техники свидетельствуют о росте значения общей подготовки наших вооруженных сил, — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Запад-2021 будут проводить на 10 российских и пяти белорусских полигонах, в частности в Балтийском море и в аннексированном Крыму.

Украина, Польша и Литва заявили о повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями, поскольку они происходят очень близко к границам.

В российском ведомстве уверяют, что Запад-2021 несет исключительно оборонительный характер.

С российской стороны в учениях примут участие более 200 тыс. военных, 15 кораблей, 760 единиц техники и около 80 военных самолетов.

С белорусской стороны только 1 тыс. военных и более 30 единиц военной техники.

Активная фаза военных учений продлится до 16 сентября, а к местам постоянной дислокации войска вернутся только в октябре.

Источник: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ