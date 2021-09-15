Центр исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) прекращает работу в России из-за того, что правительство РФ преследует местных журналистов.

В OCCRP отмечают, что почти все их партнеры в России уже внесены в списки “иностранных агентов” или “нежелательных организаций”.

Внесение в эти списки очень ограничивает деятельность СМИ, а некоторые медиа вообще вынуждены прекратить свою работу.

— Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами, — сообщают в OCCRP.

Организация уверяет, что продолжит и в дальнейшем выпускать расследования о коррупции в российском правительстве.

— Российское правительство — крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, и регионально, и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать, — говорится в сообщении организации.

Центр исследований коррупции и организованной преступности отмечает, что всем российским сотрудникам, которые пострадали от своей деятельности, они помогли с поиском новой работы и выплатили деньги.

Им также было предложено переехать в другую страну.

Источник: OCCRP