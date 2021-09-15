Польша не собирается продлевать контракт с российским Газпромом и планирует стать полностью независимой от газа из РФ с 2023 года.

Об этом сообщил полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он также добавил, что газопровод Baltic Pipe планируют ввести в эксплуатацию уже 1 октября следующего года.

— Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом, — заявил чиновник на пресс-конференции.

Сейчас в стране идет процесс диверсификации источников энергии, а газификация ограничивает зависимость от угля.

— Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого, — заявил Наимский.

Газопровод Baltic Pipe должен соединить норвежские газовые месторождения с Польшей и Данией. Его мощность должна составить около 10 млрд кубометров газа ежегодно.

С помощью этого газопровода Польша полностью переориентируется на западноевропейские рынки, а в случае необходимости, сможет закупить больше газа.

Газпром уже заявил об окончании строительства Северного потока-2. Запустить газопровод в работу и поставлять газ в Германию планируют начать до 1 декабря.

Газопровод еще не прошел сертификацию и для того, чтобы это произошло быстрее и по выгодным России условиями, она ограничивает поставки топлива и поднимает цены.

Источник: Euractiv