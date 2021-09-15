Евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что политика Евросоюза в отношении России должна быть направлена ​​на сдерживание попыток Кремля влиять на демократию гибридными средствами.

Об этом и других мерах Кубилюс заявил во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге, когда представлял доклад про направления политических отношений с Россией.

— Первое направление — противодействие. Это касается противодействия агрессивной политике Кремля, которая существует сегодня, как внешняя, так и внутренняя, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии. Более эффективные виды санкций должны быть лучше скоординированы с трансатлантическими партнерами, — отметил Кубилюс.

По мнению политика, нельзя признавать законность выборов, если они снова “будут украдены”, а также необходимо уменьшать зависимость от российского газа путем имплементации Зеленого курса.

Второй составляющей политики ЕС в отношении России, является сдерживание гибридных угроз и коррупционных практик, которыми РФ пытается влиять и на Евросоюз.

— Если мы хотим помочь демократии в России в трансформации страны и в избавлении от кремлевской автократии, мы сами должны очиститься от кремлевских воздействий, — отметил евродепутат.

Третьей составляющей в политике в отношении России является привлечение гражданского общества России, которому нужно дать четкое видение того, какие отношения ЕС хочет построить с ними и демократической Россией.

— Отмена виз, соглашение о свободной торговле, реальное партнерство с ЕС в сфере модернизации России. Это то, что мы сможем сделать в будущем. Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех, поскольку именно они являются первыми жертвами авторитарного и коррупционного режима, — рассказал Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что для изменения мыслей русских людей им нужны примеры успешных преобразований, поэтому нужно предоставлять больше поддержки региону Восточного партнерства.