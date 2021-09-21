В России завершились выборы в Государственную думу – нижнюю палату парламента, которые длились три дня. На них прогнозируемо побеждает правящая партия Единая Россия.

Согласно последним данным на сайте Центризбиркома РФ, эта политсила набирает почти 50% голосов (49,82% по результатам подсчета более 99% голосов), то есть получит в парламенте конституционное большинство.

Еще до голосования Кремль “зачистил” оппозиционных кандидатов и ограничил в правах независимые СМИ.

Сами выборы проходили с нарушениями и фальсификациями. К голосованию Кремль незаконно привлек жителей временно оккупированных украинских территорий – Крыма и Донбасса (среди которых перед этим активно проводили российскую паспортизацию).

Жителей Донбасса, в частности, свозили в Ростовскую область для голосования. По утверждению российских властей, на выборах проголосовали более 150 тыс. жителей оккупированных территорий.

Так называемые выборы в Крыму отказались признавать в Европейском Союзе. Как подчеркнул представитель Еврокомиссии Петер Стано, выборы в РФ проходили с многочисленными нарушениями.

– В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, и без признанных международных наблюдателей. ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму. Потому что Крым – это Украина, – объяснил он.

С похожим заявлением выступили и в Госдепартаменте США.

– Мы не признаем проведение выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — подчеркивают в Госдепе.

Между тем Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконных российских выборов в оккупированном Крыму.

Отреагировали на избирательный процесс в России и западные медиа.

Что пишут о выборах в СМИ?

В материале американского издания The New York Times прямо отмечается, что российские выборы не были свободными или справедливыми. Как пишут журналисты, несмотря на то, что голосование продемонстрировало снижение уровня поддержки партии Путина, Единая Россия все равно сохранит власть.

– Поскольку голосование в стране не является ни свободным, ни справедливым, ожидается, что Единая Россия легко сохранит власть, даже если количество ее мест в парламенте сократится, — говорится в статье под названием Выборы в России демонстрируют снижение поддержки партии Путина.

Журналисты напоминают и о сугубо номинальной роли Госдумы РФ в принятии решений в стране.

– Роль парламента в последние годы заключалась в основном в том, чтобы утвердить инициативы Кремля, одновременно обеспечивая видимость демократической легитимности правления Путина, — подчеркивается в статье.

Журналисты также перечислили примеры нарушений во время голосования в России: случаи мошенничества, вброс бюллетеней, усложнение процесса мониторинга, задержание независимых наблюдателей на фоне жестких репрессий против несогласных.

– Очевидно, опасаясь обнаружить осуждение (режима в РФ, — ред.) в ящиках для голосования, власти запретили почти всем известным деятелям оппозиции баллотироваться в парламент, заставив многих диссидентов покинуть страну и объявив популярные независимые СМИ иностранными агентами… Во время выборов власть, кажется, сделала все возможное, чтобы привлечь к участию типичную электоральную базу Единой России: работников бюджетной сферы, военнослужащих и сотрудников служб безопасности, а также пенсионеров, — отмечают журналисты.

Как пишет NYT, ситуацию для оппозиции осложнило решение технологических гигантов Google и Apple удалить из своих магазинов приложение команды оппозиционера Алексея Навального для “умного голосования” (Smart Voting). Это было сделано по требованию российских властей, которые пригрозила Google и Apple ответственностью и большими штрафами.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на наблюдателей также пишет о фальсификациях на выборах в Госдуму РФ, вбросе бюллетеней и широкомасштабном подавлении оппозиции. Речь идет, в частности, об Алексее Навальном, который находится за решеткой, а его штабы и Фонд борьбы с коррупцией были признаны в РФ экстремистскими.

– Ожидается, что партия президента Владимира Путина – Единая Россия сохранит контроль над Государственной думой… на фоне жалоб оппозиционных партий и независимых наблюдателей на широко распространенные фальсификации, — говорится в статье.

Британское агентство ВВС обращает внимание на тот факт, что к выборам в Госдуму РФ привлекали жителей временно оккупированного украинского Донбасса.

– Жителям с российским гражданством было разрешено голосовать, а некоторые пересекали границу, чтобы посетить российские избирательные участки, — сказано в материале.

Кроме того, журналисты опять же пишут о фальсификациях, на фоне которых проходило голосование. Статья так и называется – Выборы в России: партия Путина побеждает на выборах, омраченных заявлениями о фальсификациях.

– Самым большим критикам Путина запретили баллотироваться, поступали сообщения о вбрасывании бюллетеней и принудительном голосовании… По словам официальных лиц, победа Единой России означает, что она получит более двух третей из 450 мест в парламенте страны. Однако, несмотря на то, что партия легко сохранила большинство в парламенте, некоторые позиции она все же потеряла. В 2016 году партия набрала 54% голосов, — идет речь в статье.

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle отмечает, что результаты выборов в РФ не удивляют, учитывая беспрецедентные репрессии властей против оппозиционных политиков, которые были либо заключены в тюрьму, либо им запретили баллотироваться, либо они были вынуждены бежать из страны.

– Пропутинская партия Единая Россия выиграла парламентские выборы в стране после подавления критиков Кремля. Представители оппозиции заявили о фальсификации результатов голосования, — подчеркивают журналисты.

В статье американского издания Politico отмечается, что избирательную кампанию в РФ характеризуют как наиболее репрессивную со времен СССР.

– Правящая партия Единая Россия в воскресенье одержала убедительную победу во время голосования, которое назвали наиболее репрессивным со времен СССР… Как и на предыдущих выборах, в соцсетях были опубликованы кадры, демонстрирующие наглое вбрасывание бюллетеней и преследование наблюдателей, — констатируют журналисты.

В статье Politico также говорится о том, что к участию в выборах привлекли жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

– По данным независимых СМИ, некоторым избирателям были выданы российские паспорта прямо во время ожидания в очереди (на голосование, — Ред.), — информируют журналисты.

В статье Politico подчеркивается, что выборы в Госдуму являются проявлением политической реальности в РФ, где партия Единая Россия в течение многих лет служит краеугольным камнем правления Путина.

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Источник: The New York Times, The Washington Post, ВВС, Deutsche Welle, Politico