Жириновский — это ортодоксальный представитель контролируемой российской оппозиции. Таких партий, как ЛДПР, в Госдуме несколько: они создают иллюзию демократии и хорошо вписываются в забронзовелую парламентскую систему выборов без выбора, где конституционное большинство всегда принадлежит партии Путина Единая Россия.

Сохранение такой модели — одна из задач нынешнего плебисцита.

По классической схеме Путина, те, кто не несет угрозы, в выборах участвуют. Опасных — или сажают, как Навального, или не допускают, как его соратницу Любовь Соболь.

Те, кто пришел на участки, могли увидеть шоу — нет, не Жириновского в карете, а целого царя. Мужчина пришел голосовать в соответствующем наряде.

Были ли это просто отдельные городские сумасшедшие или сознательный фарс Кремля — ​​вопрос открытый, но дискредитация на местах прошла успешно.

В ход шли и классические грязные технологии. Технические кандидаты с одинаковыми фамилиями. Бюджетники, которых централизованно свозили на участки, а также классические карусели. Активисты заметили парней на нескольких участках. Один парень признался, что вообще голосовал по липовому бюллетеню.

В Кремле понимают, что рейтинги Единой России ползут вниз. Поэтому, во-первых, на предвыборный съезд партии приезжал сам Путин, чтобы еще раз отождествить себя с политической силой, а во-вторых — единороссы изменили лицо партии, чтобы мобилизовать свой электорат.

Кремль активно разыгрывает на этих выборах украинскую карту и фактически заводит в думу донбасских боевиков.

Чего только стоит самопровозглашенный экс-премьер так называемой ДНР Александр Бородай, который баллотируется не от какой-то фриковой партии, а от правящей Единой России. И откровенный русский шовинист Захар Прилепин из списка Справедливой России.

Россия, вопреки международному праву, уже раздала свои паспорта 650 тыс. украинцам из Донбасса. Чтобы этот электорат мог проголосовать, Москва организовала 825 специальных автобусных рейсов и 12 спецпоездов в Ростов. А еще позволила жителям Донбасса голосовать онлайн.

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