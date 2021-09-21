Джонсон потребовал от России выдать подозреваемых в отравлении Скрипаля

Российская Федерация обязана выдать Великобритании троих граждан, которых подозревают в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Такое мнение выразил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По его словам, Москва должна понять стремление Лондона осуществить правосудие, в отношении вышеозначенных лиц.

— Третьего подозреваемого зовут Денис Сергеев. Каждый, кто нарушил закон, должен предстать перед правосудием, — отметил Джонсон.

По его словам, личность Сергеева следствию по этому делу удалось установить лишь недавно.

Напомним, во вторник, 21 сентября, Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство в 2006 году экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался в одной из клиник Великобритании от отравления радиоактивным полонием.

Суд пришел к выводу, что вероятные убийцы Литвиненко ­­– Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, действовали по заданию властей РФ. Кроме того, в решении ЕСПЧ сказано, что Кремль не предоставил ни единого доказательства своей непричастности к убийству экс-сотрудника ФСБ, а также не обеспечил проведения эффективного расследования.

Согласно решению суда, Москва должна возместить жене погибшего Марине Литвиненко €100 тысяч, а также еще € 22,5 тысяч в качестве судебных издержек.