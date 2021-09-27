В понедельник, 27 сентября, Министерство обороны России объявило о начале военных учений в незаконно оккупированном украинском Крыму.

Масштабные учения воздушно-десантных войск РФ (а именно десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений) будут проходить на полигоне Опук, что в восточной части полуострова, в течение трех дней (начиная с 27 сентября).

В них должны принять участие около двух тысяч российских военных и более 100 единиц военной и прочей техники.

Во время учений состоятся боевые стрельбы с участием зенитно-ракетных, противотанковых, огнеметных, артиллерийских и снайперских подразделений.

– Во время учений военнослужащие отработают организацию обороны в дневное и ночное время, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 Нона-С и 122-мм гаубиц Д-30, — проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, задачей этих наступательных действий войск РФ будет нанесение ущерба условному противнику.

Во время учений оккупанты также будут применять различные виды стрелкового оружия: пулеметы Печенег и Корд, гранатометы, огнеметы РПО-А Шмель и снайперское вооружение.

Стоит отметить, что накануне российский военный флот завершил учения в Черном море. Они проходили на фоне многонациональных учений Rapid Trident-2021, что с 20 сентября происходят на территории Украины при участии военных из США.

А несколько недель тому назад у украинской границы прошли масштабные российско-белорусские учения Запад-2021. В связи с этим Украина, Польша и Литва заявляли о повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями, поскольку они происходили очень близко к границам.

Источник: Радио Свобода, Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ