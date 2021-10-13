Путин отправил Поклонскую послом в африканскую страну

Бывшего украинского прокурора Наталью Поклонскую отправили послом в африканскую островную страну Кабо-Верде.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Через российские СМИ она поблагодарила Путина за это назначение, назвав его “долгожданным”. Экс-депутат Госдумы заявила, что это для нее является “большой честью и ответственностью” перед Россией.

— Сейчас в планах добраться до страны пребывания, там рассмотреть, познакомиться, — сказала Поклонская.

Она отметила, что не считает это назначение ссылкой, потому добивалась его и это для нее “большая радость”.

В конце мая Поклонская заявила, что не будет участвовать в предварительном голосовании партии Путина Единая Россия по отбору кандидатов в Госдуму. Она не участвовала и в выборах. Российские СМИ писали, что администрация и партия Путина не хотели ее видеть снова в Думе из-за поведения и экстравагантных заявлений.

Республика Кабо-Верде — расположена в 640 км от западного побережья Африки на Островах Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. Столица Кабо-Верде — Прая.

Официальным языком Кабо-Верде является португальский, поскольку страна до 1970-х годов прошлого века была колонией Португалии.

По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. Основной ресурс доходов Кабо-Верде — туризм. Между Кабо-Верде и РФ с 2019 года действует безвизовый режим.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: Наталья Поклонская