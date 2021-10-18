С 1 ноября Россия останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Кроме того, РФ закроет информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

В начале октября НАТО сократил количество российского представительства при Альянсе вдвое. Тогда миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые якобы были сотрудниками разведки, а также еще двух сотрудников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после таких действий у РФ не осталось условий для того, чтобы якобы продолжать заниматься дипломатической деятельностью.

Поэтому в ответ на действия НАТО Российская Федерация решила прекратить работу своего постоянного представительства при Альянсе.

6 октября НАТО отозвал аккредитации восьми российских дипломатов и сократил миссию РФ. Причиной такого решения стала враждебная деятельность со стороны Кремля.

Среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют “убийства и шпионаж”.