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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

РФ с ноября останавливает работу представительства при НАТО и закрывает бюро Альянса в Москве

саміт нато

С 1 ноября Россия останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. Кроме того, РФ закроет информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

В начале октября НАТО сократил количество российского представительства при Альянсе вдвое. Тогда миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые якобы были сотрудниками разведки, а также еще двух сотрудников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после таких действий у РФ не осталось условий для того, чтобы якобы продолжать заниматься дипломатической деятельностью.

Поэтому в ответ на действия НАТО Российская Федерация решила прекратить работу своего постоянного представительства при Альянсе.

6 октября НАТО отозвал аккредитации восьми российских дипломатов и сократил миссию РФ. Причиной такого решения стала враждебная деятельность со стороны Кремля.

Среди активности РФ, которую в НАТО признали враждебной, фигурируют “убийства и шпионаж”.

Источник: Медуза

Фото: Depositphotos

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