Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

В НАТО не получали от РФ сообщений о закрытии представительства

саміт нато

В Москве сегодня заявили, что с 1 ноября Россия останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе, а также закроет информационное бюро Североатлантического альянса в РФ. В НАТО говорят, что официальных сообщений пока не получали.

— Мы приняли во внимание комментарии министра Лаврова для средств массовой информации, однако не получили ни одного официального сообщения относительно поднятых им вопросов, — приводит слова пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Москва останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе, а также закроет информационное бюро Североатлантического альянса в столице.

Такой была реакция России на то, что в начале октября НАТО сократил количество российского представительства при Альянсе вдвое. Тогда миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые якобы были сотрудниками разведки, а также еще двух сотрудников.

Читайте
НАТО отозвал аккредитации 8 российских дипломатов и сократил миссию РФ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка