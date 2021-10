В НАТО не получали от РФ сообщений о закрытии представительства

В Москве сегодня заявили, что с 1 ноября Россия останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе, а также закроет информационное бюро Североатлантического альянса в РФ. В НАТО говорят, что официальных сообщений пока не получали.

NATO spokesperson Oana Lungescu on the news that #Russia will suspend its diplomatic mission to NATO: “We have taken note of Minister Lavrov’s comments to the media, however we have not received any official communication on the issues he raised.”

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021