Отношения НАТО с Россией – худшие со времен холодной войны – Столтенберг

Сейчас отношения между НАТО и Россией находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, и в этом виновата Москва, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

– Такая ситуация сложилась из-за поведения России. РФ захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО, – объяснил он.

Столтенберг считает, что они обязаны наладить диалог, и заявил о готовности Альянса к контактам с Москвой в любое время.

– Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе, – сказал генсек.

По его словам, кроме Совета Россия-НАТО, есть другие каналы связи с Россией, в том числе, военные.

В Москве 18 октября заявила, что с 1 ноября Россия останавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе, а также закроет информационное бюро Североатлантического альянса в РФ.

Такой была реакция России на то, что в начале октября НАТО сократил количество российского представительства при Альянсе вдвое. Тогда миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые якобы были сотрудниками разведки, а также еще двух сотрудников