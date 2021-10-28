Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Норвежские истребители перехватили группу российских военных самолетов

Норвежские истребители перехватили группу российских военных самолетов

Истребители F-16 и F-35 ВВС перехватили большую группу российских бомбардировщиков и истребителей возле северного побережья Норвегии.

Об этом идет речь на сайте Объединенного воздушного командования НАТО. В частности, перехватили два стратегических бомбардировщика BlackJack, истребителей МиГ-31 Foxhounds и СУ-24 Fencers, разведывательный самолет A-50 Mainstay.

По данным НАТО, российские самолеты не предоставили планы полета, не связались с гражданскими авиадиспетчерскими службами и не отправили сигналы ретранслятора, что представляло потенциальную опасность для другого воздушного транспорта.

Норвежские F-35 в настоящее время проходят военные учения, направленные на подготовку истребителей пятого поколения к тому, чтобы принять воздушное патрулирование от F-16 в январе 2022 года.

— Внедрение F-35 в систему воздушной полиции НАТО — это серьезное изменение возможностей Североатлантического союза, — говорится в сообщении.

По данным НАТО, это был первый прямой перехват норвежских F-35 возле их собственного воздушного пространства.

Читайте
Украинский военный самолет перехватил Ан-2 на границе с Румынией

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка