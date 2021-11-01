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Факты / Мир / Росія
Тетяна Забожко |

Наступление на права украинцев в РФ: в МИД отреагировали на ликвидацию Просвіти в России

Наступление на права украинцев в РФ: в МИД отреагировали на ликвидацию Просвіти в России

Ликвидация во Владивостоке автономной некоммерческой организации Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр Просвіта является очередным проявлением попытки российской власти стереть национально-этническую идентичность украинцев в РФ.

Так 1 ноября Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации организации, выразив решительный протест из-за длительного наступления российских властей на права украинского меньшинства в РФ.

– Решения о принудительном прекращении деятельности центра Просвіта и других сообществ украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное “русское гостеприимство” для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя к получению российского гражданства, – отмечают в МИД.

В ведомстве убеждены: власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможность участия в процессе принятия решений по вопросам, которые их касаются.

Такими действиями Россия препятствует любым попыткам самоорганизации украинцев.

В МИД напоминают, что Российская Федерация имеет международно-правовые обязательства согласно:

  • Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
  • Международному пакту о гражданских и политических правах,
  • Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах,
  • Европейской конвенции по правам человека,
  • Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств,
  • Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

В связи с этим ведомство призывает международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации относительно прав человека в РФ.

В частности, просят осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России.

По данным МИД Украины, в РФ в рамках российской государственной политики насильственной ассимиляции в 2011-2020 годах ликвидированы:

  • Федеральная национально-культурная автономия украинцев России,
  • Объединение украинцев России,
  • Омская региональная общественная организация Сибирский центр украинской культуры Серый Клин.

Кроме того, Мировой конгресс украинцев признан “нежелательной организацией”, а Библиотека украинской литературы в Москве уничтожена.

Артемовский городской суд Приморского края ликвидировал Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр Просвіта в городе Владивосток 19 июля.

Решение вступило в силу спустя два месяца, 28 августа.

С иском в суд обратилось Главное управление Министерства юстиции РФ в Приморском крае.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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