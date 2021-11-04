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Факты / Мир / Росія
Абрамова Юлія |

Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет союзного государства

Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет союзного государства

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет союзного государства. Это формальная структура, объединявшая на бумаге две страны.

Путин и Лукашенко подписали почти три десятка союзных программ и обновленную военную доктрину.

Заседание высшего государственного совета союзного государства провели в режиме видеоконференции. Путин вел ее из Крыма, оккупацию которого не признает мир.

Речь идет об интеграции валютных систем двух стран, создании общего платежного пространства и новых принципов взимания налогов.

Военная доктрина, по словам подписантов, это реакция на действия Запада.

– Подписание декрета об интеграции – шаг вперед, который идет на пользу жителям обеих стран и не связан с внутриполитической ситуацией, – отметил президент РФ.

Кроме того, лидеры приняли концепцию миграционной политики.

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Владимир Зеленский рассказал, в чем заключается угроза союзного государства России и Беларуси для Украины.

По словам президента, в случае объединения и оборонного сотрудничества такое государство может оказывать серьезное давление.

Источник: Медуза

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