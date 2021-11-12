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Факты / Мир / Росія

США обеспокоены присутствием войск РФ возле границ Украины — Блинкен

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Представители правительства Соединенных Штатов Америки выразили обеспокоенность передвижением войск Российской Федерации возле границ Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, США не понимают, почему российские войска находятся поблизости украинских границ.

– Мы обеспокоены необычными передвижениями войск. Я не могу вам сказать, что задумал российский президент, – заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что не может знать, что Российская Федерация задумала в этот раз. Однако он выразил обеспокоенность из-за ситуации, которая происходит сейчас.

Блинкен заверил, что США не хотят повторения истории, произошедшей на востоке Украины в 2014 году. Америка предупредила европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в ближайшее время.

По информации американского агентства Bloomberg, предупреждение поступило на фоне энергетического кризиса, неопределенности по увеличению поставок российского газа в Европу, ситуации на границе Польши и Беларуси.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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