Представители правительства Соединенных Штатов Америки выразили обеспокоенность передвижением войск Российской Федерации возле границ Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, США не понимают, почему российские войска находятся поблизости украинских границ.

– Мы обеспокоены необычными передвижениями войск. Я не могу вам сказать, что задумал российский президент, – заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что не может знать, что Российская Федерация задумала в этот раз. Однако он выразил обеспокоенность из-за ситуации, которая происходит сейчас.

Блинкен заверил, что США не хотят повторения истории, произошедшей на востоке Украины в 2014 году. Америка предупредила европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в ближайшее время.

По информации американского агентства Bloomberg, предупреждение поступило на фоне энергетического кризиса, неопределенности по увеличению поставок российского газа в Европу, ситуации на границе Польши и Беларуси.